Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров остро ја нападна Европа поради нејзиниот контрапредлог за прекин на војната во Украина. Лавров рече дека Европа имала шанса за дипломатија, но ја пропуштила.

„Кога сега велат: „Не се осмелувајте да направите ништо без нас“ – па, имавте шанси, момци, и не ги искористивте. Ги потрошивте залудно“, им рече тој на новинарите, додавајќи дека Русија претпочита „да се занимава со вистинска дипломатија наместо со празен брборење“.

Одглас во про-Кремљ медиумите

Неговата реторика веднаш беше прифатена од медиумите контролирани од Кремљ. Весникот „Известија“ тврдеше дека оригиналниот план бил „апсолутно прифатлива формула за Москва“, но дека Киев и Европа „го исполниле со неприфатливи детали“ и „максимизирани сиви зони“ за да овозможат идни прекршувања на договорот.

Истакнатиот националистички тврдокорен Захар Прилепин напиша за РТ дека Европејците „се ценкаат за својот дел од крвавиот украински пит“, додека РИА Новости, повикувајќи се на разузнавачки информации, тврдеше дека Велика Британија го блокира договорот затоа што „воените приходи ја спасуваат британската економија од банкрот“.

Весникот „Московски комсомолец“, од друга страна, го нарекува мировниот процес потег „неколку чекори напред, многу чекори назад“. Сепак, изразува оптимизам дека територијалните придобивки на Русија „ќе го остават западниот табор не само без можни политички потези, туку и без време“.

