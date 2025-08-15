Лавров беше прашан во Алјаска дали е нервозен, неговиот одговор ги остави сите без зборови!

0 SHARES Сподели Твитни

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров одговори на прашањето дали се чувствува нервозно пред средбата меѓу рускиот и американскиот претседател Владимир Путин и Доналд Трамп во Алјаска.„Што е тоа?“, праша Лавров додека влегуваше во својот автомобил пред хотел во Анкориџ.Да потсетиме дека Кремљ и Белата куќа претходно објавија дека Путин и Трамп ќе се сретнат денес, 15 август, во Алјаска.Волнуется ли Сергей Лавров перед переговорами (всё-таки историческое событие).– Мандраж ощущаете?– А что это такое? – невозмутимо уточнил министр.https://t.co/qorDs6e5aV pic.twitter.com/Qj8itk552n— Елена Пшеничная 4 (@Elena7994839355) August 15, 2025Помошникот на рускиот претседател Јуриј Ушаков изјави во четврток дека лидерите ќе се сретнат во воената база Елмендорф-Ричардсон.Тој рече дека Путин и Трамп прво ќе се сретнат лице в лице, а потоа и со делегации.



