Лавров: Западот користи уцени за да спречи формирање на мултиполарност

Западните земји со директна уцена се обидуваат да спречат формирање на мултиполарен свет, изјави рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров за телевизијата „Русија 1“.

„Западните земји се обидуваат да го спречат ова (формирањето на мултиполарен свет). Тие се обидуваат да ја одржат својата доминација, не со прибегнување кон преговори или методи на фер конкуренција, туку со директна уцена, притисок и санкции“, рече министерот.

Според него, западните земји се обидуваат да ја одржат својата доминантна позиција на светската сцена со злоупотреба на улогата на доларот со цел директно да ги потиснат конкурентите.

„И колосалната злоупотреба на улогата на доларот во светските работи, царинските војни што САД ги наметнуваат на сите други. И општото мислење е дека сето ова нема никаква врска со обидот да се одбранат легитимните права на Западот во глобалната економија, светската политика, туку едноставно се користи како средство за потиснување на конкурентите. Фактот дека конкурентите не само што пораснале, туку во повеќето аспекти се пред историски колективниот Запад е очигледен за сите“, објасни министерот.

Коментирајќи го самитот на Шангајската организација за соработка, Лавров рече дека главниот резултат и од самитот на ШОС е фокусот на земјите кон одбраната на нивните легитимни интереси.

„Оваа решителност, неподлегнување на провокации, одбрана на сопствените права во целосна согласност со меѓународното право, Повелбата на ОН и принципите на меѓународниот монетарен и финансиски трговски систем, кои самиот Запад некогаш ги промовираше, оваа решителност и фокус кон одбрана на сопствените легитимни интереси, е очигледна. Ова е веројатно главниот резултат и од самитот на ШОС и од самитот на ШОС плус“, рече Лавров.

Министерот додаде дека иницијативите што ги изнесе кинескиот претседател Си Џинпинг на проширениот состанок на ШОС плус се забележани и ќе бидат разгледани во телата на Шангајската организација за соработка почнувајќи од утре.

„Предложени се голем број иницијативи, вклучувајќи ги и оние на кинескиот претседател Си Џинпинг, за реформа на глобалното управување, развој на „зелена“ економија и соработка во областа на модерната технологија, вклучително и вештачката интелигенција. Сето ова е земено предвид и ќе биде разгледано во телата на ШОС кога претседателството ќе премине на Киргистан од утре“, рече Лавров.