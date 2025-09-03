За трајно решение на украинското прашање, потребно е да се признаат и формализираат новите територијални реалности на меѓународно правен начин, изјави рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров во интервју за индонезискиот весник „Компас“.

„За мирот да биде траен, новите територијални реалности што се појавија откако Крим, Севастопол, ДНР, ЛНР, Запорожје и Херсон се приклучија кон Руската Федерација како резултат на референдумите одржани таму, мора да бидат признати и формализирани на меѓународно правен начин“, рече министерот.

Тој нагласи дека е потребно да се обезбеди неутрален, неврзан и ненуклеарен статус за Украина, односно оние услови што беа пропишани во Декларацијата за независност на Украина од 1990 година и врз основа на кои украинската државност беше признаена од Русија и целата меѓународна заедница во тоа време. За време на состанокот со постојаните членови на Советот за безбедност на Русија во јануари, рускиот претседател Владимир Путин изјави дека целта на решавањето на конфликтот во Украина не треба да биде краткорочен прекин на огнот и одмор за прегрупирање на силите и вооружување со цел последователно продолжување на конфликтот, туку долгорочен мир. Според него, руските власти ќе продолжат да се борат за интересите на рускиот народ, тоа е смислата на Специјалната операција. Мирот во Украина, истакна Путин, треба да се темели на „почитување на легитимните интереси на сите луѓе, сите народи што живеат во овој регион“.