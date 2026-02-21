Лавров и Арагчи разговараа за нуклеарната програма на Иран и преговорите со САД во Женева

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров и иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагчи разговараа по телефон за ситуацијата околу нуклеарната програма на Иран и резултатите од неодамнешните индиректни разговори меѓу САД и Иран во Женева, соопшти денеска руското Министерство за надворешни работи.

„Министрите за надворешни работи разменија мислења за актуелните случувања поврзани со нуклеарните активности на Иран, земајќи ги предвид резултатите од индиректните разговори меѓу САД и Иран одржани во Женева“, соопшти руското министерство на Телеграм.

Како што е наведено, руската страна ја потврди својата поддршка за дипломатскиот процес насочен кон постигнување фер политички и дипломатски решенија, „почитувајќи ги легитимните права на Иран во согласност со принципите на Договорот за неширење на оружје“.

Според соопштението, Лавров и Арагчи разговарале и за „специфични билатерални прашања од заеднички интерес“ за време на разговорите иницирани од Техеран.