Лавров: Москва е во таен контакт со некои европски лидери, тие бараат разговорите да останат тајни

Министерот за надворешни работи на Русија, Сергеј Лавров, изјави дека Москва е во таен контакт со некои европски лидери и дека тие разговараат за прекинување на војната на Русија против Украина.

Во интервју за RT, телевизиска мрежа финансирана од руската влада, Лавров рече:

„Нема да го кријам тоа, ние сме во контакт со некои европски лидери. Тие се јавуваат и бараат овие разговори да останат тајни. Некои дури доаѓаат и тука. И така тие одржуваат таен контакт.“

Лавров додаде дека изјавите дадени од европските лидери „за време на овие приватни, доверливи контакти“ не се разликуваат од она што го кажуваат јавно. „Ова се истите повици: „ајде да го завршиме ова“, „нешто мора да се направи“, рече тој.

Потоа тој тврдеше дека Европа зазела „бескомпромисен став“ дека Русија мора да претрпи „стратешки пораз“.

„Нивната позиција е следнава: Украина не смее да изгуби, Русија не смее да победи, во спротивно Европа ќе го изгуби угледот. Сè што прават сега е насочено кон спречување и нарушување на преговорите кои се чини дека штотуку започнуваат меѓу Американците и нас, а сега се вклучени и украински претставници“, истакна Лавров.

Според соопштението од трилатералните разговори одржани во Абу Даби на 4 и 5 февруари, делегациите на САД, Украина и Русија разговараа за методите за спроведување на прекин на огнот и следење на прекинот на непријателствата.

По овие разговори, САД и Русија се согласија да го продолжат воениот дијалог на високо ниво. Украинскиот претседател Володимир Зеленски во вечерното обраќање на 5 февруари изјави дека веќе се планираат понатамошни состаноци како дел од процесот на преговори и дека тие веројатно ќе се одржат во САД.