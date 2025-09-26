Лавров: НАТО и ЕУ се во војна со Русија

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека НАТО и Европската Унија водат војна против Русија „користејќи ја Украина како посредник“ и дека „директно учествуваат“ во конфликтот.

Пораката на Лавров, објавена на јавниот канал Телеграм, е продолжение на честите тврдења на Кремљ дека западната воена и финансиска помош за Украина претставува директна непријателска акција против Русија.

Изјавата доаѓа откако се регистрирани нови упади на руски беспилотни летала и авиони во воздушниот простор на земјите-членки на НАТО. Алијансата во вторник ја предупреди Москва дека е подготвена да брани „секој сантиметар од територијата“ откако Естонија минатата недела пријави повреда на нејзиниот воздушен простор.

Сличен инцидент се случи претходно овој месец во Полска, кога околу 20 руски беспилотни летала влегоа во полскиот воздушен простор. Оваа недела, Данска пријави повеќе беспилотни летала во близина на критична инфраструктура, додека руски десантен брод беше забележан покрај нејзиниот брег.

Кремљ вчера реагираше и на изјавата на американскиот претседател Доналд Трамп, нарекувајќи ја Русија „хартиен тигар“ и рече дека Владимир Путин „ги цени неговите напори за решавање на војната во Украина“.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, рече дека Русија е мечка, а не тигар, и додаде: „Не постои такво нешто како хартиена мечка“.

Коментирајќи ја изјавата на Трамп дека Украина би можела да ја врати целата окупирана територија под нејзина контрола, Песков рече дека „руските сили напредуваат на сите фронтови во Украина“, додавајќи дека „динамиката на војната е очигледна“.

Песков, исто така, коментираше за можноста за средба меѓу рускиот претседател Владимир Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски, велејќи дека „средба меѓу двајцата без соодветна подготовка би била ПР-шоу осудена на неуспех“.

Трамп претходно изјави дека земјите-членки на НАТО треба да ги соборуваат руските авиони што го нарушуваат нивниот воздушен простор. Тој, исто така, рече дека верува оти Украина, со поддршка на Европската Унија и НАТО, може да ја врати целата територија што Русија ја зазеде од почетокот на инвазијата, откако долго време тврдеше дека и Киев и Москва ќе мора да се откажат од дел од територијата за да се стави крај на војната.