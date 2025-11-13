Лавров откри зошто Трамп одбил самит со Путин во Будимпешта

0 SHARES Сподели Твитни

Шефот на руската дипломатија, Сергеј Лавров, ги коментираше причините зошто не се одржа најавената средба меѓу американскиот и рускиот претседател Доналд Трамп и Владимир Путин.

Според Лавров, Трамп добил „тајни извештаи“ што го навеле да одбие средба со рускиот претседател во Будимпешта .

„Каде и од кого доаѓаат извештаите зад сцената до американскиот лидер, по што тој или го одложи или го откажа самитот во Будимпешта, е непознато. Но, ви презентирав преглед на настаните, базиран исклучиво на фактите за кои сум одговорен. И немам намера да одговорам на очигледните лаги за „неподготвеноста на Русија за преговори“ или за „прекинувањето на самитот во Алјаска“, рече Лавров.

Тој додава дека Трамп и Путин се договориле за средба лице в лице за време на телефонски разговор кон средината на октомври, додека Будимпешта била избрана за локација.

Разговорите не успеаја бидејќи неколку дена подоцна Трамп објави дека не сака да „губи време“ и затоа нема да присуствува на разговорите со рускиот претседател.

„Остануваме подготвени да одржиме втор руско-американски самит во Будимпешта, ако тој навистина се темели на консолидираните резултати од Алјаска. Сепак, датумот не е одреден. Руско-американските контакти продолжуваат“, додаде Лавров.

