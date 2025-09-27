Лавров: Секоја агресија врз нашата земја ќе биде дочекана со решителен одговор

Рускиот министер за надворешни работи – Сергеј Лавров денес во обраќањето до светските лидери изјави дека неговата земја нема намера да ја нападне Европа, но нагласи дека секоја агресија врз неговата земја „ќе биде дочекана со решителен одговор“.

Лавров се обрати пред Генералното собрание на ОН во време кога нелегалните прелети на воздушниот простор на земјите од НАТО за кои се обвинува Русија предизвикаа тревога низ Европа во последните недели, особено откако авионите на НАТО соборија беспилотни летала над Полска, а Естонија соопшти дека руски ловци влегле во нејзиниот воздушен простор и останале таму 12 минути.

Русија негираше дека нејзините авиони влегле во Естонија и рече дека беспилотните летала не биле насочени кон Москва, а сојузникот на Москва, Белорусија, тврди дека системот за блокирање на Украина ги попречил движењата на авионите. Сепак, европските лидери ги сметаат овие инциденти како намерни провокативни потези наменети да го вознемират НАТО и да видат како ќе реагира Алијансата.

Сепак, Лавров рече дека Русија е таа што се соочува со закани.

„Русија никогаш немала и нема такви намери да ги нападне европските или земјите од НАТО“, рече тој.

Сепак, додаде тој, „секоја агресија против мојата земја ќе биде дочекана со решителен одговор“.