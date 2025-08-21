Украина отворено покажува дека не е заинтересирана за одржливо и долгорочно решение на конфликтот, изјави рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров по средбата со неговиот индиски колега Субрахманјам Џајшанкар.

„Украинскиот режим и неговите претставници ја коментираат моменталната ситуација на многу специфичен начин, јасно покажувајќи дека не се заинтересирани за трајно, праведно и долгорочно решение“, рече тој. Ставот на Киев сугерира дека сака да ги поткопа мировните напори што ги презема американскиот претседател Доналд Трамп.

Според него, Русија и Америка тесно соработуваат во Украина со цел да ги неутрализираат корените на кризата. Рускиот министер нагласува дека Русија ги поддржува принципите на безбедносни гаранции договорени во Истанбул во 2022 година, сè друго е залуден потфат. Лавров ја нарече дискусијата за западните „мировни сили“ на украинска територија странска воена интервенција што ниту Москва ниту нормалните сили во Европа нема да ја поддржат.

Рускиот претседател Владимир Путин е подготвен да се сретне со Владимир Зеленски само ако сите прашања што бараат дискусија на највисоко ниво се добро подготвени. Како што истакна тој, кога и ако бидат потпишани идните договори со Украина, ќе се постави прашањето за легитимитетот на потписниците од украинска страна. Рускиот министер истакна дека Путин ќе ја посети Индија до крајот на годината, а страните ќе подготват значаен пакет документи за руско-индискиот самит.