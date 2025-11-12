Москва се уште е подготвена за руско-американскиот самит во Будимпешта, а контактите меѓу двете земји продолжуваат, изјави рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров во интервју за италијанскиот весник „Кориере дела Сера“, кое весникот одби да го објави, но за кое објавија руските медиуми.

„Сe уште сме подготвени да одржиме втор руско-американски самит во Будимпешта, ако тој навистина се базира на добро разработени резултати од Алјаска. Сепак, датумот сè уште не е одреден. Руско-американските контакти продолжуваат“, нагласи рускиот министер.

Според него, британскиот весник „Фајненшл тајмс“ „емитуваше лажна приказна“ што го поврзува откажувањето на самитот во Будимпешта со меморандум за Украина, наводно испратен од Русија.

Лавров нагласи дека овој весник „ја прекинал суштината и низата на настаните за да ја обвини Москва за сè, а (претседателот на САД) Доналд Трамп отстапил од патот што самиот го предложил – поточно, кон одржлив, долгорочен мир, а не кон итен прекин на огнот, кон што го влечат европските господари на Зеленски, опседнати со желбата да добијат одмор и да го наполнат нацистичкиот режим со оружје за да ја продолжат војната против Русија“.

„Ако „Би-Би-Си“ веќе го фалсификувала снимката од говорот на Доналд Трамп, ставајќи му во устата повик за упад во Капитол, тогаш и „Фајненшл тајмс“ може да лаже“, заклучи министерот.