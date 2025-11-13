Лавров шокираше: Еве зошто Трамп одбил самит со Путин во Будимпешта!

Шефот на руската дипломатија, Сергеј Лавров, откри детали за тоа зошто не се одржа најавената средба меѓу американскиот и рускиот претседател, Доналд Трамп и Владимир Путин.

Според Лавров, Трамп добил „тајни извештаи“ што го навеле да го одбие самитот во Будимпешта.

„Каде и од кого доаѓаат извештаите зад сцената до американскиот лидер, по што тој или го одложува или го откажува самитот, не е јасно. Јас само презентирав преглед на настаните базиран на фактите за кои сум одговорен. Немам намера да коментирам очигледни лаги за ‘неподготвеноста на Русија за преговори’ или ‘прекинувањето на самитот во Алјаска’“, рече Лавров.

Тој истакна дека Трамп и Путин првично се договориле за средба лице в лице за време на телефонски разговор кон средината на октомври, со Будимпешта како избрана локација.

Сепак, неколку дена подоцна, Трамп објавил дека не сака да „губи време“ и дека нема да присуствува на разговорите со рускиот претседател.

„Остануваме подготвени да одржиме втор руско-американски самит во Будимпешта, доколку тој се темели на консолидираните резултати од Алјаска. Датумот сè уште не е одреден, но руско-американските контакти продолжуваат“, додаде Лавров.