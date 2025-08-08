Ладен колач со кафе: Десерт за сите љубители на овој пијалок

0 SHARES Сподели Твитни

Состојки:

4 лажици инстант кафе20 мл млеко3 лажици кондензирано млеко400 мл слатка павлака

За прелив:

2 лажици инстант кафе2 лажици шеќер2 лажици топла вода

Подготовка:

Побрза од класичните колачи, полесна од која било торта – оваа торта со кафе е десерт што може да се подготви за 10 минути и ќе го воодушеви секој љубител на кафе. Без јајца, без желатин или печење – само неколку основни состојки и чиста магија.

Во мал сад, измешајте 4 лажици инстант кафе со 20 мл млеко и 3 лажици кондензирано млеко. Добро измешајте за да се раствори кафето и да се добие ароматична основа. Во сад, матете 400 мл шлаг додека не стане цврст. Конечно, измешајте сè заедно и истурете во калап со отстранливи рабови. Оставете во замрзнувач неколку часа.

Во друг сад, растворете 2 лажици инстант кафе и 2 лажици шеќер во 2 лажици топла вода, а потоа матете додека не стане пенасто. Прелијте го колачот што го извадивте од замрзнувачот и вратете го во замрзнувачот на кратко време за повторно да се стегне пред сервирање.

