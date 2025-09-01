ЛАДНА КУСКУС САЛАТА: Вистинско освежување во топлите летни денови, здраво и вкусно

0 SHARES Сподели Твитни

Ќе ви треба:

150 г кускус250 мл вода1 лажичка маслиново масло10 шери домати1 пиперка1 краставица

За дресингот:

3 лажици маслиново масло2 лажици сок од лимон1 лажичка шеќерсолбибер

Подготовка:

Посолете ја водата и оставете да зоврие, а потоа прелијте го кускусот. Покријте и оставете да отстои пет минути. Додадете маслиново масло, измешајте. Додадете ги шерите исечени на половина, краставицата и пиперката исечена на коцки. Дресинг: Измешајте го маслиновото масло, сокот од лимон, шеќерот, солта и биберот по вкус. Прелијте го дресингот врз кускусот со зеленчук и измешајте. Сервирајте ладен.

Пронајдете не на следниве мрежи: