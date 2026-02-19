Лажна вест е тврдењето на СДСМ, дека семејството на премиерот Мицкоски патувало до Хрватска со владиниот авион, велат од Владата

Откако во јавноста излегоа информациите поврзани со користењето на владиониот авион, од претставници на Владата, денеска од Владата на Република Македонија, излегоа со кратко соопштение, во кое ја обвинуваат опозицијата дека шири лажни вести.

„Лажна вест е тврдењето на СДСМ дека семејството на премиерот Христијан Мицкоски патувало до Сплит Хрватска.

Службениот авион стар 20 години е користен исклучиво од премиерот Мицкоски, без семејна придружба за негови службени потреби, и во период од две години само за 4 патувања во соседството.

Лицемерно е однесувањето на СДСМ и лидерот Венко Филипче кој во затворени разговори се согласува за набавка на нов владин авион, а во јавност сосема спротивно истото го критикува.

Додека СДСМ и Венко самите се договорат со себе, апелираме информациите кои произлегуваат од оваа партија да се земаат со голема претпазливост поради нејзините шпекулативни намери.“, велат од Владината прес-служба.

Хит дестинација на владиниот лирџет- Будимпешта, најмногу летаат Силјаноска и Николоски, Мицкоски летал до Јадран, а Гаши со сопругата

