0 SHARES Сподели Твитни

Австралискиот возач во Формула 1, Џек Дуан, апелираше за прекин на вознемирувањето насочено кон неговото семејство, кое настана откако на татко му неточно му беше припишана објава на социјалните мрежи. Оваа објава предизвика бура од реакции. „Престанете да го вознемирувате моето семејство. Не очекував дека ќе треба да се обратам за ова“, напиша 22-годишниот Дуан на својот Инстаграм профил, каде има половина милион следбеници. Дуан ја започна сезоната како возач за Алпин, но откако мина шест трки до почетокот на мај, беше заменет од Аргентинецот Франко Колапинто. Дуан објасни дека бурата од онлајн малтретирање се покрена после лажна објава, за која беше неточно обвинет неговиот татко, поранешниот светски моторциклистички шампион, Мик Дуан. Таа наводна објава, која беше монтирана, го исмејуваше инцидентот на Колапинто за време на квалификациите за Големата награда на Емилија Ромања во Италија. „Неколку аргентински медиуми ја публикуваа таа неавтентична слика“, додаде Дуан. Тимот Алпин, преку официјално соопштение, исто така побара да се прекине вознемирувањето на интернет. Во соопштението беше истакнато: „Ги потсетуваме сите дека зад визирот на овие исклучителни спортисти стои личност — поединец со чувства, семејство, пријатели, најблиски“. Тимот нагласи дека не толерира онлајн насилство и дека ги повикува сите обожаватели на спортот да покажат љубезност и почит. Аргентинскиот возач го заврши натпреварувањето Имола на 16 летото место, по што излезе од патеката за време на квалификациите. Следниот натпревар на Формула 1 ќе се одржи овој викенд во Монако.

The post Лажна објава на интернет му го влоши животот на Џек Дуан appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: