„Лажно време“, избор од поезијата на Раде Силјан

„Лажно време“ е најновото дело кое ги обединува поетските остварувања на Раде Силјан, што неодамна го издаде Здружението за уметност и култура „Дијалог“ од Скопје. Овој збир на стихови ја претставува суштината на творештвото на еден од најзначајните македонски поети, подготвен со избор и предговор од д-р Весна Мојсова – Чепишевска. Изданието е создадено во чест на 75-годишнината од раѓањето и 50-годишнината од создавачката кариера на Силјан.

Според Здружението „Дијалог“, во предговорот насловен „Поетот на нашето време – есенцијата на Силјановата песна“, се истакнува дека делото „Лажно време“ е впечатливо креативно остварување, кое вградува во себе современи и истовремено вечни теми, одразувајќи нишки на тага и длабочина на емоции. Во овој контекст, Мојсова – Чепишевска го позиционира Силјановото творештво меѓу најважните дела на модерната македонска поезија и поставува прашање: „Го разбраа ли доволно поетот Раде Силјан?“. Таа исто така подвлекува дека оваа книга е можност за сите кои досега не го откриле неговото дело, да го направат тоа и да се запознаат со неговата поезија.

Раде Силјан е автор со плодна кариера, создавајќи 23 збирки на поезија, добитник на награди како „Браќа Миладиновци“ и „Ацо Шопов“. Наредно, на неговата поезија и се гарантира значајна преводна историја, бидејќи е претставена на многу светски јазици, вклучувајќи англиски, руски, грчки и други. Неговиот труд е признат и на меѓународната сцена.

