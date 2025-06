Ламин Јамал заведува девојка 12 години постара од него, ужива на одмор во Италија со инфлуенсерка (фото)

Ѕвездата на Барселона и шпанската репрезентација, Ламине Јамал, веќе на 17 години е еден од најдобрите фудбалери во светот и е кандидат за Златната топка, а неговиот приватен живот исто така привлекува големо внимание од јавноста.Шпанските медиуми синоќа објавија дека Јамал започнал нова љубовна врска, а овој пат завел девојка 12 години постара од него.Како што објави „Мундо Депортиво“, Јамал веќе некое време се гледа со шпанската инфлуенсерка Фати Васкез, 29-годишна жена со која моментално ужива на одмор во Италија.

Football's teen wonderboy Lamine Yamal, 17, takes a luxury holiday with flight attendant 13 years his senior, as Barcelona forward releases statement https://t.co/ue3FY2ZOkO

— Mail Sport (@MailSport) June 17, 2025