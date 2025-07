Латекс фустан, змиска кожа и избелени веѓи: Џена Ортега ги засени сите на црвениот тепих

0 SHARES Сподели Твитни

Американската актерка Џена Ортега се погрижи сите очи да бидат вперени во неа на премиерата на втората сезона од серијата „Wednesday“ во Лондон, а во согласност со нејзиниот лик, таа се појави облечена во фустан со принт од змиска кожа и избелени веѓи.

Ортега носеше беж латекс фустан со принт од змиска кожа на црвениот тепих, кој е дел од колекцијата Ashi Studio Haute Couture есен 2025.

Нејзината темно кафеава коса беше разделена на средина и врзана назад, додека нејзините темноцрвени усни и темни очи беа во контраст со нејзините избелени веѓи.

Jenna Ortega at the #WednesdaySeason2 premiere pic.twitter.com/S9zLnONysS— Variety (@Variety) July 30, 2025

Ортега го комбинираше уникатниот фустан со чевли од Џими Чу и го комплетираше изгледот со голи нокти.

Ова не е прв пат Ортега да најде инспирација за својата облека во својот лик. За време на снимањето на првата сезона, Ортега носеше само црно.

JENNA ORTEGA AT THE PREMIERE OF WEDNESDAY SEASON 2. pic.twitter.com/UveB57ryRL— pop culture gal (@allurequinn) July 30, 2025

„Кога ја снимав „Wednesday“, одеднаш носев само црно“, изјави таа за The Cut во март 2023 година. „Не знаев зошто. Од некоја причина, мојот плакар едноставно ја изгуби целата своја боја.“Ортега имаше слична инспирација за облекување на многу црвени теписи, вклучувајќи ги наградите SAG во 2023 година каде што носеше целосно црн фустан од Версаче и ревијата за машка облека на Saint Laurent есен/зима 2023 каде што носеше фустан со качулка и отворен грб.

Првиот дел од втората сезона од серијата „Wednesday“ ќе пристигне на Netflix на 6 август, додека вториот дел ќе биде достапен од 3 септември.

