Лајчак призна дека комуницирал со педофилот Епштајн: Разговаравме во рамките на дипломатските должности

Поранешниот претставник на Европската Унија за дијалогот меѓу Косово и Србија, Мирослав Лајчак, призна дека претходно имал комуникација со американскиот педофил Џефри Епштајн, но нагласува дека таа била исклучиво „социјална“ и во рамките на дипломатските должности.

Лајчак објаснува дека кога Епштајн бил уапсен и кога правните службеници не успеале, тој не ја знаел целосно сериозноста на обвиненијата, бидејќи тогаш „степенот на неговите неприфатливи дејствија станал целосно познат“, што Лајчак силно го осудува.

Тој додава дека како дипломат контактирал со многу влијателни луѓе, а неговиот став бил професионален. „Мојата совест е чиста, нема ништо што излегло од нормалните рамки.“

Словакот, исто така, забележува дека е лесно да се суди по скандалите, но „во животот донесувате одлуки врз основа на информациите што ги имате во моментот“, а не врз основа на подоцнежните сознанија, објавуваат медиумите .

Лидерот на Словачката народна партија, Андреј Данко, побара од Лајчак јавно да даде објаснувања за природата и содржината на комуникацијата, особено откако беа објавени најновите документи од Соединетите Американски Држави.

Надзорниот комитет на Претставничкиот дом на САД во среда, 12 ноември, објави илјадници страници документи поврзани со случајот на покојниот американски финансиер, Епштајн.

Документите, исто така, вклучуваат и е-пошта комуникација наводно меѓу тогашниот министер за надворешни работи Лајчак и Епштајн. Документите објавени од американската влада покажуваат дека Епштајн му испратил на Лајчак линк до статија во „Дејли бист“ во март 2018 година, во која се тврдеше дека тогашниот американски претседател Доналд Трамп бил близу до ментален слом.

Поранешниот словачки министер за надворешни работи подоцна одговори, преку неговата официјална е-пошта на министерството, велејќи дека слушнал „многу докази“ за темата во текот на денот.

Според документите, Епштајн пишувал за Лајчак во март 2018 година, заедно со поранешниот советник и стратег на Трамп, Стив Бенон. Во тоа време, Епштајн со љубов го нарекувал словачкиот министер „Миро“ и сугерирал дека можеби ќе предводи „европски проект“.

Тој исто така додаде дека словачката влада наскоро ќе падне, „според планот“. Една недела по испраќањето на овој е-мејл, владата на Роберт Фицо падна.

