Uncategorized

Леб полнет со компири и сирење! Едноставно се подготвува и тоа во тава (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Written by Леонардо on

More in Uncategorized:

За овој одличен рецепт ќе бидат доволни малку брашно, путер, сол, компири, сирење и уште неколку состојки.

Овој леб од компири со сирење е највкусниот рецепт што ќе го видите денес, а еве колку е лесно да се направи:

СОСТОЈКИ:

1 чаша брашно
1 прстофат сол
1/4 чаша млеко
1 лажичка шеќер
1 лажица путер

Полнење:

2 варени компири
2 лажици кисела павлака
сол по желба
100 гр кашкавал
100 гр сирење моцарела

А како да го подготвите овој леб може да погледнете на видеото ТУКА.

Пронајдете не на следниве мрежи: