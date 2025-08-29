Леб полнет со компири и сирење! Едноставно се подготвува и тоа во тава (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

За овој одличен рецепт ќе бидат доволни малку брашно, путер, сол, компири, сирење и уште неколку состојки.

Овој леб од компири со сирење е највкусниот рецепт што ќе го видите денес, а еве колку е лесно да се направи:

СОСТОЈКИ:

1 чаша брашно

1 прстофат сол

1/4 чаша млеко

1 лажичка шеќер

1 лажица путер

Полнење:

2 варени компири

2 лажици кисела павлака

сол по желба

100 гр кашкавал

100 гр сирење моцарела

А како да го подготвите овој леб може да погледнете на видеото ТУКА.

