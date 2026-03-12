0 SHARES Сподели Твитни

Медиумите во Италија тврдат дека Јувентус е исто така меѓу клубовите заинтересирани за потенцијалниот слободен трансфер на 37-годишниот напаѓач Роберт Левандовски откако неговиот договор со Барселона истекува на крајот од тековната сезона.

Левандовски помина нешто помалку од четири години во Барселона, откако се приклучи на гигантите од Ла Лига за 50 милиони евра од Баерн Минхен. Во тој период, тој потпиша четиригодишен договор, кој истекува ова лето, и иако наводно постои опција за продолжување на договорот за уште 12 месеци, според најновите извештаи од „Тутоспорт“, веројатно нема да биде искористена.

„Тутоспорт“ тврди дека Јувентус е меѓу клубовите заинтересирани за Левандовски пред летниот преоден рок. Полската легенда исто така се поврзуваше со потенцијален трансфер во Милан во различни фази од сезоната 2025/2026, откако „росонерите“ го доведоа ветеранот од средниот ред Лука Модриќ.

Директорот на Јувентус, Дамиен Комоли, проучува потенцијален договор и се надева дека ќе постигне сличен „договор“ како оној што Милан го постигна со Модриќ, односно двегодишна соработка.

Се верува дека Левандовски има класа и способност да остави веднаш белег во Серија А и покрај своите години, исто како Модриќ, а со своето искуство би бил вредно засилување за тимот на „Старата дама“.

Главната пречка за Јувентус е платата, при што Левандовски наводно заработува 13 милиони евра по сезона по оданочување според неговиот тековен договор со Барселона. Тоа лесно би го направило најплатен играч во Серија А, дури и повеќе од сегашниот напаѓач на Јувентус, Душан Влаховиќ. Затоа, Јувентус треба да го убеди Левандовски да прифати некакво намалување на платата за да го олесни трансферот.

Сепак, Јуве не се единствените заинтересирани страни. Милан веќе беше споменат, а голем интерес за Левандовски има и од МЛС.

The post Левандовски би можел да ја продолжи кариерата во Јувентус appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: