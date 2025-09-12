Вести

Левица ги објави кандидатите за градоначалници во 10 општини низ државата

Written by Леонардо on

More in Вести:

Левица ги претстави своите кандидати во 10 општини низ државата, меѓу кои: Гевгелија, Куманово, Македонски Брод, Крушево, Кочани и 5 други.

*Фејсбук објава на партијата Левица

Со гордост го претставува новиот бран кандидати за градоначалници на локалните избори 2025 година. Станува збор за вистинските луѓе, со интегритет и длабоки врски со своите заедници, кои ја споделуваат визијата за чесна, транспарентна и праведна локална самоуправа.

Кандидатите за градоначалници на Левица за престојните локални избори се:

ГЕВГЕЛИЈА – Тони Аврамов, професор по македонски јазик;

КУМАНОВО – Мирослав Петковиќ, актер и м-р по сценско-изведувачки уметности;

Македонски БРОД– Марјан Ѓурчески, магистер по фармација;

КРУШЕВО – Зоран Јаневски, дипломиран сообраќаен инженер;

КОЧАНИ – Жаклина Филипова Свеќаровска, професор по македонски јазик и литература, член на Советот на Општина Кочани;

ИЛИНДЕН – Марјан Маринковски, пензионер и поранешен командир и лидер на тим во МВР

ПЕХЧЕВО – Невенка Тренчевска, инженер за животна средина;

БЕРОВО– Мирче Кировски, доктор по ветеринарна медицина;

РАНКОВЦЕ – Иван Нешевски, дипломиран едукатор по семејни студии;

Старо НАГОРИЧАНЕ – Андреј Димитријевски, ветеринарен техничар, сопственик на сточарска фарма.

Со оваа група на кандидати, Левица покажува дека вистинската сила доаѓа од народот – од луѓето кои ја познаваат својата средина, кои се дел од секојдневниот живот на граѓаните и се подготвени да работат чесно и одговорно.

Левица останува доследна на својата борба против корупцијата, непотизмот и расипничкото трошење на јавните пари. Нашите кандидати се луѓе кои ќе ја вратат локалната самоуправа во рацете на граѓаните.

За Левица, општините се темелот на вистинската промена.

Пронајдете не на следниве мрежи: