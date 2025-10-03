Левица: Додека Мицкоски и ДПМНЕ се обидуваат да ја замолчат вистината – народот е тука, буден и решителен

Колку и да се обидува власта на Мицкоски и ДПМНЕ да ја замолчи вистината – народот е тука, буден и решителен. Тоа го докажаа вчера и КРУШЕВО и МАКЕДОНСКИ БРОД.

Во Крушево, кандидатот за градоначалник Зоран Јанески, и носителот на советничката листа, Атанас Најдоски, заедно со лидерот на Левица проф. д-р Димитар Апасиев, испратија порака дeка е доста со сомнителни тендери, партиски вработувања и потценување на граѓаните.

Во Македонски Брод, нашиот кандидат за градоначалник м-р Маријан Ѓурчески и носителот на советничката листа, Жарко Тодороски, ветија нова енергија за општината и развој кој нема да зависи од милостина на партиски функционери, туку од чесна и транспарентна локална власт.

Левица е таму каде што корумпираните елити чекорат со страв – на улиците, меѓу луѓето, лице в лице со проблемите и со надежта за подобра иднина.