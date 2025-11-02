Левица: Излезете и гласајте, учествувајте во испишување на историјата

Прес-конференција на Левица:

Денес учествуваме во вториот круг од изборите, во кој, за прв пат, гласачите од Град Скопје имаат можност да заокружат кандидат кој не припаѓа на партиите на олигархијата – ДПМНЕ и СДС!

Сведоци сме на изборен процес кој секако ќе остане запаметен – процес кој ќе ја редефинира иднината на политиката во Македонија!

Набљудувачите на Левица забележаа изолирани нерегуларности, главно поврзани со починати лица кои сè уште се на избирачките списоци и со нефункционални електронски уреди за идентификација на голем број избирачки места.

Повикуваме сите да излезете и да гласате – да учествувате во одлучувањето за иднината на Град Скопје, да бидете дел од испишувањето на историјата!