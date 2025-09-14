Левица со кандидати за градоначалник во Тетово, Гостивар и Струга

0 SHARES Сподели Твитни

Политичката партија Левица ги објави имињата на кандидатите со кои ќе се натпреварува на локалните избори закажани за 19 октомври во три општини со албанско мнозинство – Тетово, Гостивар и Струга. Во општина Струга, Левица ќе се натпреварува со актуелната пратеничка Јована Мојсоскаx дипломирана на Факултетот за безбедност и генерален секретар на партијата.Во општина Тетово со д-р Катка Божиновска, доктор по право на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопјe. Додека во општина Гостивар ќе се натпреварува со Дарко Грујоски, ИТ специјалист и ИТ оператор.Левицата повикува на мобилизација на сите граѓани кои сакаат промени и сакаат вистинските вредности да преовладуваат во нивните општини.На локалните избори за градоначалник на Гостивар ќе се натпреваруваат и Валбон Лимани од Националната алијанса за интегралност, Себаедин Даути од коалицијата ВЛЕН и независниот кандидат Висар Адеми.Кандидати за градоначалник на Општина Тетово се актуелниот градоначалник Билал Касами од коалицијата Влен и Бајрам Реџепи од Националната алијанса за интеграција.Во трката за градоначалник на Струга се независните кандидати Менди Ќира и Бесник Асани и Арсим Далипи од Националната алијанса за интеграција.

