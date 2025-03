Левица ја истакнува важноста на младите во борбата против корупцијата

0 SHARES Сподели Твитни

Левица будно ги следи тековните случувања и изразува поддршка за независното организирање на студентите во врска со нивните специфични прашања и застапување. Во контекст на националната жалост и најголемата колективна болка што ја чувствуваме како народ, алармантно е што владејачката партија ДПМНЕ преку своите медиуми почнува кампања против младите, користејќи пропагандни тактики. Овој авторитарен однос на властодршците поставува сериозни прашања за демократските услови во земјата. Во ова критично време, власта, наместо да презема одговорност за трагедиите произлезени од нивната неспособност, избира да се здружи против опозицијата. Левица жестоко го критикува однесувањето на корумпираните власти кои се обидуваат да го користат младинскиот гнев и болка за партиски цели, багателно ги демонизирајќи. Партиите кои беа дел од стварањето на корумпираниот систем во изминативе три децении не треба да морализираат – Левица се формираше како одговор на токму таа корупција и ќе продолжи да се бори против неа! Силата на нашето општество почива во свежите идеи и енергијата на младите. Овозможувањето на вистински шанси за нив е правецот кон општествен напредок. Поддршката на младинскиот активизам е инвестиција во иднината. Наш препознатлив став е да ги поддржиме и заштитиме нашите млади активисти, особено нашата Црвена младина, кои беа меѓу повредените во последните настани. Борбата против корупцијата само што започнува!

