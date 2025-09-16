Легендарниот Роберт Редфорд почина на 89 години

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот актер и режисер Роберт Редфорд почина на 89-годишна возраст. Според американските медиуми, тој починал во својот дом во Јута.Неговата страст кон уметноста на снимањето филмови го наведе да го основа Институтот Санденс, непрофитна организација која поддржува независен филм и театар и е позната по својот годишен филмски фестивал Санденс.Редфорд беше и посветен еколог, се пресели во планините на Јута во 1961 година и ги предводеше напорите за зачувување на природниот пејзаж на државата и американскиот Запад.Тој го освои Оскарот за најдобар режисер за филмот „Обични луѓе“ во 1981 година.Своето деби во игран филм го имаше во 1962 година во „Воен лов“, во кој се појави со друг млад актер, Полак, кој на крајот ќе го режира Редфорд во седум филмови, вклучувајќи ги „Надвор од Африка“ и „Електричниот коњаник“.Филмскиот институт Санденс и фестивалот што го носи неговото име можат да се сметаат за подеднакво значајно наследство.Тој зад себе ги остави сопругата Сибил Сагарс, две деца и неколку внуци.

