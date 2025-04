Легендарниот српски актер доби ќерка на 80 години! Разликата меѓу неа и нејзиниот брат беше 40 години

0 SHARES Сподели Твитни

Легендарниот српски актер Раде Марковиќ, кој на 80 години стана татко и ја доби ќерката Ленка, почина во 2010 година, оставајќи зад себе незаборавни филмски улоги.Познатиот српски актер Раде Марковиќ , кој во текот на својата кариера оствари незаборавни улоги во филмот и театарот, стана татко на 80-годишна возраст, кога ја доби ќерката Ленка.Оваа среќна вест изненади многумина, бидејќи Ленка беше дури 40 години помлада од нејзиниот брат Горан.Раде ја имаше Ленка во бракот со Лидија, а многумина ја коментираа разликата во години меѓу синот Горан и ќерката Ленка. Иако Раде беше свесен за предизвиците на родителството во доцниот живот, тој беше исклучително горд на своите деца.– Јас и Горан, заедно со мајката на Ленка, имавме вкупно 200 години – изјави Раде за еден од тие емотивни моменти. View this post on Instagram A post shared by Lenka Marjanović (@lenkamarkovic)Кога дознал дека ќе стане татко по втор пат, Раде не можел да ги задржи солзите. Како што рече Лидија, тој плачеше цели десет минути.Недолго по раѓањето на Ленка, Марковиќ често зборуваше за родителството, понекогаш со хумористични коментари за животот со две деца. Актерот Раде Марковиќ и Тања БошковиќРаде Марковиќ почина на 10 септември 2010 година во Белград, а на неговиот погреб присуствуваа бројни пријатели, колеги и државници.

