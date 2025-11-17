Лекарите велат дека оваа закуска од три состојки е совршена за контрола на шеќерот во крвта

0 SHARES Сподели Твитни

МОНИТОРИНГОТ на нивото на шеќер во крвта е важен за секого бидејќи соодветната контрола може да го намали ризикот од болести како што се дијабетес и срцеви проблеми. Експертите нагласуваат дека исхраната игра клучна улога, а ендокринологот д-р Флоренс Комите истакнува дека дури и грицките можат да помогнат во стабилизирањето на шеќерот во крвта, но само ако се правилно избрани.

„Мора да има соодветни закуски, распоредени во текот на денот, за да се одржи рамнотежата во нивото на шеќер“, изјави таа за Parade.

Клучот е во неколку хранливи материи кои го забавуваат варењето и спречуваат ненадејни скокови во шеќерот.

Најкорисната ужина од три состојки е едноставно смути направено со зеленчук, вода или пијалок на растителна основа и протеински прав. Д-р Пенина Гутиерез, која живее со дијабетес тип 1 40 години, го опишува како „хранливо богато, со висока содржина на протеини и со ниска содржина на калории“. Таа, исто така, споменува истражувања кои покажуваат дека висококвалитетната сурутка може да помогне во спречување на дијабетес тип 2 и рани кардиоваскуларни заболувања.

Помалите, редовни оброци помагаат да се избегнат ненадејни скокови и падови на шеќерот во крвта.

Експертите нагласуваат дека ужините треба да содржат протеини, влакна и малку здрави масти. Д-р Гутиерез препорачува тврдо варено јајце, сурови јаткасти плодови или суров зеленчук поради нивната висока содржина на влакна, додека д-р Комите предупредува да се избегнуваат преработени јаглехидрати како што се колачи, бисквити, чипс и засладени пијалоци бидејќи тие се „дизајнирани да поттикнат понатамошно прејадување“.

Д-р Скот Браунштајн додава дека помалите, редовни оброци помагаат да се избегнат скокови и падови на шеќерот, особено кај луѓето што земаат инсулин.

Како дополнителни предлози, експертите предлагаат неколку едноставни комбинации за стабилизирање на шеќерот во крвта: пилешко или мисиркино месо со моцарела на тортиља од цело зрно, јаткасти плодови на леб со висока содржина на влакна со авокадо, исечено овошје со путер од бадеми и грчки јогурт со боровинки и семки од тиква. Сите се брзи и хранливи опции кои го одржуваат нивото на шеќер во крвта стабилно.

The post Лекарите велат дека оваа закуска од три состојки е совршена за контрола на шеќерот во крвта appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: