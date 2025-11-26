Лекарите велат дека овие популарни додатоци во исхраната се бескорисни за вашето здравје

0 SHARES Сподели Твитни

Кога станува збор за додатоци во исхраната, многу луѓе веруваат дека повеќе е секогаш подобро, но лекарите предупредуваат дека некои од најпопуларните производи всушност не даваат никаква корист. Многу од додатоците што луѓето ги купуваат редовно не се само губење пари, туку експертите ги опишаа како целосно „бескорисни“ за подобрување на здравјето. Според лекарите, ова се додатоците што можеби ќе сакате да престанете да ги користите.

1. Мултивитамини

д-р Остин Лејк предупредува против мултивитамините, забележувајќи ја нивната ниска биорасположивост и вештачките адитиви. Тој тврди дека тие „не се многу корисни“ и дека „можат да бидат големо трошење пари“. Наместо да се потпира на овие производи, таа препорачува внесување хранливи материи од разновидна исхрана, објавува SheFinds.

2. Пробиотици

Д-р Лејк нагласува дека пробиотиците често се „губење пари“ бидејќи многу луѓе купуваат погрешни видови или недоволни количини. Тој препорачува консумирање живи активни култури во храна како кефир, кисела зелка, кимчи и комбуха.

3. Биотин

Докторот, исто така, предупредува на биотинот, кој често се смета за корисен за убавина, но може да ги осиромаши другите витамини од групата Б, особено Б5. Бидејќи Б5 е важен за синтеза на хормони и енергија, тој советува користење на Б-комплекс како поизбалансирана опција.

4. Витамин Ц

Нутриционистката Крутика Нанавати вели: „Додатоци на витамин Ц не се неопходни бидејќи не ви се потребни мегадози. Исто така, според досегашните наоди, витаминот Ц не спречува настинки.“ Таа објаснува дека витаминот Ц е растворлив во вода и вишокот се излачува во урината, па затоа рутинското внесување не носи докажани придобивки, потврдувајќи дека „нема потреба да се додава како посебен додаток“.

5. Додатоци за детоксикација

Според д-р Правин Гунтипали, производите за детоксикација немаат научни докази што ги поткрепуваат нивните тврдења за чистење на телото. Тој предупредува дека нивните тврдења се нејасни и непотврдени и нагласува дека телото веќе има природни механизми за детоксикација благодарение на црниот дроб и бубрезите.

