Лекарите му ја отстраниле слезината на синот на Рамзан Кадиров! Сообраќајната несреќа остави трајни последици, но не е најлошото (фото)

Адам Кадиров (18), син на чеченскиот лидер Рамзан Кадиров, мораше да му биде отстранета слезината од страна на лекарите по сообраќајна несреќа, а поради оштетување на оптичкиот нерв, постои ризик од трајно слепило на едното око.

Оваа информација ја објавува опозицискиот весник „Новаја Газета Европа“, повикувајќи се на свои извори, пренесува „Билд“.

Оштетен оптички нерв

Според извештајот, 18-годишникот поминал три недели во болницата Боткин во Москва, а неговиот лекар му препишал строга диета во текот на шест месеци.

Особено загрижувачко е, според изворот, што е оштетен оптичкиот нерв и постои ризик Адам Кадиров да го изгуби видот на едното око.

Детали за сообраќајната несреќа

Самата несреќа се случи во Грозни во јануари.

Според опозициските канали, 18-годишникот ја изгубил контролата врз возилото при голема брзина и удрил во заштитна ограда. Во следниот момент, придружниот конвој се судрил.

Додека независните медиуми објавија драматични повреди, неговиот татко, Рамзан Кадиров, ги отфрли обвинувањата како „лажни вести“.

Недолго потоа, тој објави видео од својот син – видливо слаб, но исправен.

Потенцијален наследник на Рамзан Кадиров

Адам Кадиров се смета за можен наследник на својот татко – човекот кој владее со Чеченија со железна тупаница и кој се смета за лојален претставник на рускиот претседател Владимир Путин на Кавказ.

Во април 2025 година, тој беше назначен за секретар на Чеченскиот совет за безбедност. Оттогаш, тој се смета за официјален наследник на системот.

