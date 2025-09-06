Лекарите предупредуваат дека три вида храна се поврзани со рак по 50-тата година

0 SHARES Сподели Твитни

Иако уживањето во слатки може да изгледа безопасно, здравствените експерти предупредуваат дека одредени закуски, особено за луѓе над 50 години, може да го зголемат ризикот од рак. Од колачи до засладени пијалоци, некои прехранбени производи со висока содржина на шеќер содржат состојки кои можат да создадат штетни соединенија во телото, па затоа умереноста е поважна од кога било.ПециваД-р Алан Мандел, лекар, вели дека колачите се „опасни затоа што ги зголемуваат нивоата на инсулин“. „Тие поттикнуваат дебелина и воспаление, што се значајни фактори на ризик за рак“, изјави тој за SheFinds. Колачите се богати со калории и сиромашни со хранливи материи, што може да придонесе за развој на болести поврзани со прекумерна тежина и воспаление.Засладени кафени пијалоциИако самото кафе не го зголемува ризикот од рак, додавањето големи количини шеќер го зголемува. Диететичарката по онкологија, Никол Ендрус, забележува: „Кафето не го зголемува ризикот од рак. Но, засладените пијалоци од кафе можат брзо да достигнат 800 калории.“Таа додава дека секогаш избира помала големина и бара „половина порција шеќер или засладувачи без шеќер“ за да ги намали калориите. Тој нагласува дека изборот на помали порции и помалку шеќер е „клучен за намалување на масното ткиво, а со тоа и ризикот од рак“.Преработени слатки закускиВисоко преработените грицки, како што се чоколадните плочки и слични производи, експертите ги нарекуваат „празни калории“. Онкологот д-р Доналд Бери Бојд наведува: „Ова се нисконутритивни, а висококалорични намирници“. Диететичарката Кетрин Гервасио додава дека ваквите грицки се богати со масти и нутритивно сиромашни.„Ова придонесува за зголемување на телесната тежина. Како што знаете, дебелината е главен фактор на ризик за неколку видови рак, вклучувајќи рак на дојка, дебело црево и панкреас“, предупредува тој. Тој препорачува печени чипсови од зеленчук и чипс од сладок компир со маслиново масло како поздрави алтернативи.

