Лекарите предупредуваат: Овие два витамини можат да бидат штетни за вашето здравје

0 SHARES Сподели Твитни

Во здравствениот здравствен институт (ЕРИ), сè повеќе луѓе се свртуваат кон апчиња, пијалоци и додатоци во исхраната, плашејќи се дека можеби им недостасува витамин или есенцијална хранлива материја. Лекарите може да препишат железо ако откријат недостаток или да препорачаат витамин Д во земји со малку сончеви зраци. Но, иако лекарите велат дека некои додатоци имаат смисла во одредени ситуации, тие исто така предупредуваат дека два исклучително популарни витамини бараат посебна претпазливост.

Ова се додатоци во исхраната со витамини А и Е.

Наводните придобивки од витамините А и Е

Според американските Национални институти за здравство, улогата на витаминот А вклучува имунолошка функција, клеточна комуникација, раст и развој и репродукција. Исто така, често се наведува како важен за здравјето на видот и кожата. Генерално се добива преку исхраната, како што се храна од животинско потекло и шарено овошје и зеленчук.

Витаминот Е често се споменува поради неговите антиоксидантни својства, а во исхраната се наоѓа во растителни масла, јаткасти плодови, семиња и пченични никулци, како и во лиснат зелен зеленчук.

Која е опасноста?

Некои експерти предупредуваат дека треба да се биде претпазлив со додатоците на витамини А и Е бидејќи двата витамини се растворливи во масти, што значи дека можат да се складираат во телото.

Валтер Вилет, професор по епидемиологија и исхрана на Харвард, претходно изјави за National Geographic дека генерално не препорачува витамински додатоци освен ако не постои конкретна причина за тоа. Предупредувањата главно се сведуваат на фактот дека при високи дози, особено долгорочни, одредени супстанции можат да се акумулираат во телото и да доведат до несакани последици.

И британскиот NHS предупредува дека витаминот А во форма на додатоци во исхраната не треба да се претерува. Тие наведуваат дека вкупниот дневен внес од храна и додатоци во исхраната не треба да надминува 1,5 мг, или 1500 микрограми.

Во врска со витаминот Е, NHS истакнува дека нема доволно докази за да се знае точно какви се ефектите од земање високи дози секој ден, но наведува дека земањето до 540 мг дневно преку додатоци во исхраната „малку е веројатно“ да предизвика штета.

Експертите, исто така, забележуваат дека додатоците во исхраната можат да реагираат со лекови, па затоа е најбезбедно да се консултирате со лекар или фармацевт кога ги земате редовно или во поголеми дози, особено ако лицето веќе прима терапија или има хронична болест.

The post Лекарите предупредуваат: Овие два витамини можат да бидат штетни за вашето здравје appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: