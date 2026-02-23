Лекарите сè повеќе забележуваат симптом на стапалата што може да биде знак за проблеми со црниот дроб

0 SHARES Сподели Твитни

Здравствени експерти предупредуваат дека изгледот на вашите стапала може да открие важни информации за функцијата на вашиот црн дроб. Кожата на вашите стапала често го одразува вашето целокупно здравје, и иако сувоста или грубата кожа не е невообичаена, понекогаш може да укажува на посериозни нарушувања.

Д-р Пелц, лекар и специјалист за женско здравје, објасни дека сувата, задебелена и испукана кожа на стапалата може да биде ран знак на заболување на црниот дроб. Појавувајќи се во подкастот „Дневникот на еден извршен директор“ на Стивен Бартлет, таа забележа дека овие знаци можат да укажуваат на лоша циркулација, но и дека црниот дроб не ја извршува ефикасно својата функција за детоксикација.

Според неа, кога крвта не стигнува ефикасно до табаните, на кожата може да се појават суви и длабоко испукани линии кои се видливи дури и без лекарски преглед.

Зошто е важен здравиот црн дроб?

Црниот дроб е орган кој извршува стотици витални функции, а неговото здравје има директно влијание врз целото тело. Учествува во регулирањето на метаболизмот, произведува жолчка неопходна за варење на мастите, ги неутрализира штетните супстанции, складира гликоген како резервен извор на енергија и складира важни витамини, вклучувајќи А, Д и Б12, како и минерали како бакар и железо.

Поради толку широкиот спектар на функции, симптомите на заболување на црниот дроб можат да бидат многу разновидни и често стануваат забележливи само кога болеста трае долго време.

Како можат заболувањата на црниот дроб да се манифестираат на кожата?

Еден од вообичаените симптоми на холестатско заболување на црниот дроб е постојаното чешање на кожата, познато во медицината како пруритус. Особено е изразено ноќе и најчесто ги зафаќа дланките и табаните. Кожата на почетокот може да изгледа сосема нормално, а промените како црвенило, грутки или пукнатини обично се јавуваат само по интензивно гребење. Ваквите симптоми не се директна последица од заболувањето на црниот дроб, туку реакција на кожата на продолжено чешање.

Кога испуканите петици се предизвикани од нешто друго?

Иако промените на кожата понекогаш можат да бидат поврзани со црниот дроб, важно е да се нагласи дека сувите и испукани петици најчесто се резултат на многу поедноставни причини.

Сува кожа, настинка, продолжено стоење, габични инфекции, дијабетес и хипотироидизам се само неколку од состојбите што можат да предизвикаат слични симптоми. Затоа, присуството на испукана кожа на стапалата не значи автоматски дека постои заболување на црниот дроб, туку бара проценка на целата здравствена состојба.

Улогата на црниот дроб во апсорпцијата на хранливи материи

Црниот дроб игра клучна улога во апсорпцијата на витамини бидејќи произведува жолчка, супстанца без која телото не може ефикасно да ги вари мастите или да ги користи витамините растворливи во масти. Ова е особено точно за витамините А, Д, Е и К. Во состојби како што е холестазата, кога протокот на жолчката е намален или целосно блокиран, може да се појави недостаток на овие витамини.

Дополнително, дисфункцијата на црниот дроб може да влијае на апсорпцијата на витамин Б3, познат и како ниацин. Недостатокот на ниацин може да предизвика пелагра, болест која се карактеризира со дијареја, дерматитис и промени во нервниот систем.

Исхрана што го поддржува здравјето на црниот дроб

Здравјето на црниот дроб може да се поддржи со избор на храна богата со хранливи материи важни за неговата функција. Витаминот Б3 се наоѓа во црвеното месо како што се говедското месо и говедскиот црн дроб, но исто така и во живината, свинското месо, рибата, кафеавиот ориз, збогатените житарки, јаткастите плодови, семките, мешунките и бананите.

Омега-3 масните киселини, кои исто така придонесуваат за здравјето на црниот дроб и го намалуваат воспалението, се присутни во лососот, сардините, инчуните, остригите, оревите, семето од лен и чиа и сојата.

