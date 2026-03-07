Лекарите тврдат дека популарниот метод за слабеење може да биде опасен по 50-годишна возраст

0 SHARES Сподели Твитни

Многу луѓе се свртуваат кон различни методи за да ослабат или да го подобрат своето здравје, но лекарите предупредуваат дека една популарна навика може да прави повеќе штета отколку корист, особено по 50-годишна возраст. Иако можеби не изгледа толку екстремно како некои современи трендови за велнес, прекумерното ограничување на внесот на храна може да има сериозни последици. Експертите објаснуваат зошто оваа практика може да биде опасна и нудат поздрави алтернативи за да се постигнат истите цели.

Опасни навики по педесеттите години

Постот или драстичното ограничување на внесот на храна е вообичаена стратегија за намалување на внесот на калории, но лекарите предупредуваат дека таков пристап може да биде контрапродуктивен.

„Постот оди подалеку од точката каде што почнува да му штети на вашето секојдневно функционирање или на вашиот однос со храната“, вели д-р Брајан Бланк, лекар по семејна медицина, за Parade.

Д-р Бланк објаснува дека вртоглавицата, несвестицата, раздразливоста, нарушувањата на спиењето, опсесивното размислување за храната и циклусите на прејадување и гладување се јасни знаци дека постењето или ограничувањето е претерано.

„Иако ограничувањето на внесот на храна може да функционира до одреден степен, особено на почетокот на губењето на тежината, тоа често се покажува штетно на долг рок“, вели д-р Барбара Бавер, лекар по семејна медицина.

Таа нагласува дека на телото му се потребни калории и хранливи материи за нормално функционирање. „Кога го ограничувате внесот на клучни хранливи материи, ризикувате неухранетост, ослабен имунитет, нарушувања на менструалниот циклус кај жените и општа хормонална нерамнотежа“, објаснува таа.

Губење на мускулна и коскена маса

Оваа практика е особено опасна за лица над 50 години.

„Кај лицата над 50 години, ограничувањето на внесот на храна може да биде поштетно поради губењето на мускулната и коскената маса, што ги изложува на поголем ризик од паѓања и фрактури“, вели д-р Бавер.

Тој додава дека несоодветниот внес на хранливи материи може да влијае и на имунолошката функција, отежнувајќи ја борбата на телото со инфекции.

„Потоа телото почнува да ги разградува мускулите за да добие енергија, што доведува до замор, раздразливост, нетолеранција на студ, запек, анксиозност, депресија и многу други проблеми“, истакнува д-р Бавер.

Д-р Бланк додава дека многу постари возрасни лица земаат лекови кои зависат од времето, а исто така може да бидат посклони кон вртоглавица ако поминат предолго без јадење. Агресивното ограничување на внесот на храна, исто така, го отежнува задоволувањето на потребите од протеини, што може да го забрза губењето на мускулната маса поврзано со возраста, што е клучно за мобилноста и независноста.

Д-р Сара Таун, лекарка по семејна медицина, предупредува на трендовските диети, кои често се екстремни форми на ограничување. Ако диетата препорачува исклучување на цели групи на храна, тоа е црвено светло.

,,Иако може да изгубите неколку килограми на краток рок, овие диети можат да бидат нездрави и многу тешки за одржување на долг рок. Клучот е да се направат трајни промени и да се намалат здравствените ризици“, објаснува таа.

Како да ослабете на здрав начин?

Сите тројца лекари се согласуваат дека усвојувањето на нутритивно избалансирана исхрана до која можете да се придржувате е клучно за губење на тежината и долгорочно здравје.

„Општо земено, губењето на тежината се случува кога внесувате помалку калории отколку што согорувате. Јадете умерено и движете се повеќе. Секоја стратегија што го постигнува ова веројатно ќе функционира. Клучот е да се најде нешто одржливо што не го загрозува вашето целокупно здравје“, вели д-р Таун.

Д-р Бланк објаснува дека повремениот пост може да функционира кај некои луѓе.

,,Повремениот пост и временски ограниченото јадење може да ги подобрат кардиометаболните маркери како што се тежината, крвниот притисок и нивото на инсулин кај некои луѓе, но доказите се мешани за тоа дали постот е поефикасен од стандардното ограничување на калориите“, забележува тој.

Со други зборови, повремениот пост може да биде корисен, но истите резултати може да се постигнат со едноставно намалување на внесот на калории.

Д-р Таун додава дека повремениот пост, ако се прави правилно и одржливо, може да помогне во контролата на шеќерот во крвта и регулирањето на инсулинот.

Наместо екстремни промени, д-р Бавер препорачува правење мали, одржливи промени. Д-р Бланк се согласува со тоа.

„Прво, доследноста е поважна од интензитетот. Второ, обемот не е единствената мерка за успех, особено по педесет години. Најдобриот план е оној што ги подобрува здравствените индикатори, ве одржува силни, енергични и ви овозможува да го живеете својот живот, а не оној што бара челична волја“, вели тој.

Покрај тоа, храната е исто така важен извор на социјална поврзаност и задоволство, а ова се работи од кои сигурно не сакате да се откажете.

