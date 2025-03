Лекари и медицински техничари од Србија пристигнаа во Македонија со авион

0 SHARES Сподели Твитни

Авион од српските вооружени сили, во кој се наоѓале четири лекари и четири медицински техничари, се упатил кон Македонија за да пренесе повредени лица од несреќата што се случила претходната вечер во Кочани. Планирано е овој авион да ги пренесе дванаесетте пациенти кои ќе добијат нега и лекување во Воено-медицинската академија и Клиничкиот центар во Србија. Двајца од пациентите веќе се транспортирани со воени амбулантни возила до Воената болница во Ниш и Клиничкиот центар во Ниш. Тројца пациенти се пренесуваат со итна помош и ќе бидат хоспитализирани во ВМА. За да се обезбеди дополнителна помош на повредените, планирано е двајца лекари од ВМА, еден пластичен хирург и еден анестезиолог, заедно со медицински техничар-инструментар, да останат во Македонија.

