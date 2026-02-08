Лекари: Состојбата на генералот Алексеев е сериозна, но стабилна, не е во животна опасност

Состојбата на генерал-потполковник Владимир Алексеев, ранет во обид за атентат во петокот, е оценета како сериозна, но стабилна, а неговиот живот не е во опасност, изјавија медицински претставници.

„Неговата состојба е сериозна, но стабилна. Нема опасност по неговиот живот и тој е свесен“, изјави неименуван извор.

Генерал-потполковник Алексеев, прв заменик-началник на Генералштабот на руските вооружени сили, беше убиен во станбена зграда во Москва на 6 февруари.

Атентатот врз Алексеев се случи за време на втората рунда разговори за Украина што се одржаа во Абу Даби во средата и четвртокот, на кои учествуваа делегации од Русија, САД и Украина.