Лекциите од 2014 година и предавството од 1994 година: Зеленски вели дека Украина не ги повторува истите грешки, мир само во еден случај

Украинскиот претседател Володимир Зеленски во неделата повика на „траен“ мир за да се стави крај на војната, предупредувајќи дека рускиот претседател Владимир Путин претходно ја окупирал украинската територија и ја користи како „отскочна даска за нов напад“.Зеленски ја објави пораката на социјалните мрежи по пристигнувањето во Вашингтон, каде што се очекува да има важни средби во Белата куќа со претседателот Трамп и неколку европски лидери во понеделник.Трамп се сретна со Путин во Алјаска во петокот на разговори за Украина, но тие разговори не донесоа прекин на огнот, на кој Трамп претходно инсистираше како клучен услов за постигнување мировен договор. Наместо тоа, тој го поддржа планот на Путин за сеопфатен мировен договор според кој Украина ќе отстапи дел од територијата што ја контролира на Русија.Русија веќе окупира речиси една петтина од Украина, вклучувајќи го целиот Кримски полуостров и големи делови од источниот регион познат како Донбас. Трамп им рече на европските лидери по состанокот во Алјаска дека мирот може брзо да се постигне ако Зеленски се согласи да го предаде остатокот од Донбас.Во својата изјава во неделата, Зеленски суптилно ја отфрли идејата – не директно, туку потсетувајќи дека анексијата на Крим од страна на Русија во 2014 година и инвазијата на источна Украина послужија како предупредување.„Сите споделуваме силна желба да ја завршиме оваа војна брзо и сигурно“, напиша тој. „Но, мирот мора да биде траен. Не како пред неколку години, кога Украина беше принудена да се откаже од Крим и дел од нашиот исток – дел од Донбас – а Путин едноставно го искористи тоа како појдовна точка за нов напад.“Зеленски, исто така, потсети дека таканаречените безбедносни гаранции што Украина ги доби од Русија, Соединетите Американски Држави и Велика Британија врз основа на договорот од 1994 година – во замена за предавање на советскиот нуклеарен арсенал на Русија – не функционираа.„Крим, секако, не требаше да се откаже тогаш, исто како што Украинците не се откажаа од Киев, Одеса или Харков по 2022 година“, напиша тој, осврнувајќи се на тоталната инвазија на Русија таа година.Зеленски ќе се сретне со Трамп во Белата куќа во понеделник попладне. Подоцна истиот ден, на нив ќе им се придружат лидерите на Франција, Германија, Велика Британија и Италија, како и генералниот секретар на НАТО и претседателот на Европската комисија.Неодамнешната промена на ставот на Трамп по клучното преговарачко прашање за Украина и Европа – прекин на огнот пред разговорите за територијални или безбедносни гаранции – ги натера многу европски претставници да се запрашаат дали Трамп бил под влијание на Путин во Алјаска.

