ЛЕПА БРЕНА НОСИ МАШКИ ЧАСОВНИК КОЈ ЧИНИ ЦЕЛО БОГАТСТВО: Златен ролекс со ДИЈАМАНТИ кој чини како ДВА нови автомобили (ФОТО)

Пејачката Лепа Брена води многу луксузен живот, кој често го покажува на социјалните мрежи. Покрај убавите патувања и далечните дестинации на кои оди со својата јахта, пејачката често патува и со приватен авион, а вилата во која живее зрачи со луксуз.

Тој начин на живот е пропратен со скапи платна и накит, а помалку е познато дека Брена е љубител на скапи часовници. Неодамна на нејзината рака „блесна“ часовник „Ролекс“, а според информациите од интернет чини „само“ 50.000 евра.

Убавата Брена носи многу, многу редок Rolex Datejust!“, пишува на страницата на Инстаграм „часовник на зглобот“.

„Овој часовник најчесто се гледа на машките раце (поради неговата големина), а женскиот часовник од 29 мм е резервиран за дами. Но Лепа Брена се одлучи за овој златен модел со дијамантска рамка, дијамантски индекси и прекрасно виолетово бирање. Цена : 50.000 евра “.

Сликата на која Брена позира со овој луксузен детаљ е направена за време на едно од нејзините патувања во Шпанија. Инаку, популарната пејачка овој часовник го искомбинирала со фустан со животински дезен, црвена капа и чанта „Шанел“.

