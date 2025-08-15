Летен оброк со модар патлиџан! Се подготвува брзо и лесно – јадење од рерна што ги буди сите сетила (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Искористете ја сезоната на модар патлиџан и направете совршено кремасто јадење.

СОСТОЈКИ:

2 модри патлиџани

2 супени лажици маслиново масло

1/2 лажичка сол

За полнење:

250 гр чери домати

зачини: 1/3 лажичка црн пипер, 1/2 лажичка сушен лук, 1/3 лажичка сушен босилек

1 лажица масло

1/2 лажичка сол

3 чешниња лук

150-200 гр моцарела

Подготовка:

@gatim_zi_de_zi

Vinete la cuptor Rețeta: 2 vinete 2 linguri de ulei de măsline 1/2 linguriță de sare Pentru umplutură: 250 g de roșii cherry condimente: 1/3 lgț piper negru,1/2 gț usturoi uscat, 1/3 lgț busuioc uscat 1 lingură de ulei 1/2 linguriță de sare 3 căței de usturoi 150-200 g de mozarella Mod de preparare: 1. Vinetele se taie în 2 părți și se fac tăieturile în interiorul fiecărei jumătăți cum este arătat în video. 2. Se stropesc cu ulei, se presară cu sare și se dau la cuptorul preîncălzit la 200•C pentru 30-40 de minute. 3. Între timp, preparați umplutura la tigaie. Căliți usturoiul, apoi adăugați roșiile tăiate în 2 sau 4 părți, condimentele și sarea, amestecați bine și gătiți 7 minute la foc mediu. 4. Vinetele coapte se pisează ușor cu furculița,se adaugă umplutura de roșii și mozzarella tăiată cuburi. 5. Dați la cuptor pentru circa 10 minute la 200•C până se rumenește ușor cașcavalul. Decorați cu busuioc proaspăt sau pătrunjel tocat. Serviți #romanian #romaniantiktok #mancare #retete #romania

♬ original sound – summer songs<333

Пронајдете не на следниве мрежи: