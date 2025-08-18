ЛЕТНА МУСАКА СО ПИПЕРКИ Совршен летен ручек, половина од тавата ќе се изеде за миг

0 SHARES Сподели Твитни

Ви треба:

8 црвени пиперки500 г мелено месo1 глава кромид2 чешниња лук2 јајца200 мл павлака за готвење100 г сирењесолбиберцрвена пиперкамасло за пржење

Подготовка:

Печете ги пиперките во рерна додека не омекнат, потоа излупете ги и отстранете ги семките. Исечете ги пиперките на ленти. Ситно исечкајте го кромидот и лукот и пржете ги во масло додека не омекнат. Додадете го меленото месо, солта, биберот и црвената пиперка, па пржете додека месото не се зготви. Во сад за рерна, наредете слој пиперки, слој месо и повторувајте додека не се потрошат сите состојки. Во сад, изматете ги јајцата со павлаката за готвење и прелијте ја мусаката. Изрендајте го сирењето одозгора. Печете ја мусаката во рерна загреана на 200 степени околу 40-45 минути додека не добие златно-кафеава боја.

