Летот на Путин до Алјаска е веќе детално испланиран: Претседателскиот авион ќе лета по одредена рута за да избегне летање над меѓународни води!

Претседателите на САД, Доналд Трамп и на Русија, Владимир Путин, ќе се сретнат во петок во Алјаска, а новинарите открија детали во врска со подготовките за нивното пристигнување.Според извештаите на американските медиуми, Трамп ќе лета од Вашингтон доцна во четврток навечер, а ќе пристигне во Алјаска, или поточно во градот Анкориџ, во петок наутро. Додека организацијата на патувањето за американскиот претседател е само формалност, руската страна има многу посложена задача. Поради потерницата издадена од Меѓународниот кривичен суд, тимот на Путин мора детално да го испланира секој чекор од патот.Според изворите, авионот на Путин ќе лета до Алјаска преку Беринговиот теснец, со што би се избегнало преминување на меѓународни води и би влегло во американскиот воздушен простор директно од рускиот воздушен простор.Во петок, Федералната администрација за воздухопловство на САД (FAA) ќе затвори дел од небото над Алјаска за да овозможи непречено и безбедно пристигнување на рускиот претседател.Самитот, кој ќе се одржи во најголемиот град во Алјаска, ќе биде првата посета на Путин на САД по десет години, како и неговата прва лична средба со Трамп откако американскиот лидер ја презеде функцијата на 20 јануари.„Ова е можност претседателот Трамп да слуша“, рече Левит, нагласувајќи дека не се очекуваат непосредни резултати, додавајќи дека разговорите „еден на еден“ се дел од планираниот план.Администрацијата на Трамп го претстави состанокот како можен пробив во мировниот процес, иако украинските и европските претставници остануваат претпазливи кон разговорите во кои Киев не учествува. Самиот Трамп ги опиша разговорите како „средба за проценка“ на подготвеноста на Русија за мир.

