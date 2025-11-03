Лефков: Во Кочани се случи историска победа, победи љубовта пред омразата

Пронајдете не на следниве мрежи:
Кочани вечерва ја избра иднината пред неизвесноста,
На вредностите, на визијата и на надежта дека Кочани може и мора подобро!
Историја во Кочани!
По голема и чесна битка, народот избра – 7378 граѓани за докторот што лечи и со дело, и со пример.
љубовта пред омразата.
Ова не е само победа на еден човек – ова е победа на целиот град!
7378 на 5914 Честитки докторе!
#ПобедаЗаКочани #ИднинаПредОмраза #ДрВладкоГрозданов
Фејсбук статус на пратеникот од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, Миле Лефков.