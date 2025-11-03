Лефков: Во Кочани се случи историска победа, победи љубовта пред омразата

Историја во Кочани!

По голема и чесна битка, народот избра – 7378 граѓани за докторот што лечи и со дело, и со пример.

Кочани вечерва ја избра иднината пред неизвесноста,

стабилноста пред поделбите,

љубовта пред омразата.

Ова не е само победа на еден човек – ова е победа на целиот град!

На вредностите, на визијата и на надежта дека Кочани може и мора подобро!

7378 на 5914 Честитки докторе!

#ПобедаЗаКочани #ИднинаПредОмраза #ДрВладкоГрозданов

Фејсбук статус на пратеникот од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, Миле Лефков.