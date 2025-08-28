Лефков ги измешал чоканчињата: Мисли дека англискиот збор „lecturer” е лектор – Јованов со одговор на намерното ширење на лажни вести

Професорката Тамара Јованов остро реагираше на обвинувањата упатени кон неа од страна на Миле Лефков. Таа преку објава на социјалните мрежи посочи дека Лефков не прави разлика помеѓу предавач (lecturer) и лектор (proofreader) по англиски јазик, алудирајќи дека од страна на ДПМНЕ намерно се шири дезинформација за нејзината работа.

„Пијанициве од дпмне не разликуваат предавач од лектор на англиски, а замисли да им кажеш дека си предавал на работилница пријавен доброволно беспари!?

Не може тоа тој спржен мозок ни да го замисли, а камоли да го разбере дури ни да го види (а слики има – види коментар).

Ако, ако, ред беше да ви прпа и вам – Левица одлично ве работи, а тек је почело.“, пишува во објавата на професорката Тамара Јованов