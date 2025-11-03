Ле Пен доби забрана да се кандидира за претседател на Франција

Француската политичарка Марин Ле Пен, лидерка на десничарската партија Национално обединување (Rassemblement National), е официјално дисквалификувана од учество на следните претседателски избори во Франција, откако судот во Париз ѝ изрече забрана за вршење јавна функција во траење од пет години.

Одлуката следува по нејзината осуда за злоупотреба на средства од Европскиот парламент, за што доби четири години затворска казна, од кои две се условни, како и парична глоба од 100.000 евра.

Според пресудата, Ле Пен и нејзината партија користеле европски средства за плаќање на партиски вработени, наместо за европратенички активности, како што било предвидено. Случајот предизвика голем одек во Франција, особено затоа што Ле Пен важеше за еден од фаворитите за претседателските избори во 2027 година, со поддршка што, според последните анкети, достигнала речиси 38 проценти.

По објавувањето на пресудата, Ле Пен ја нарече одлуката „политички мотивирана“ и најави жалба пред повисок суд, нагласувајќи дека нема намера да се повлече од политиката. Од нејзината партија истакнаа дека ова е „удар врз демократијата и правото на избор на францускиот народ“.

Во меѓувреме, партијата го подготвува својот претседател, Жордан Бардела, да ја преземе кандидатурата на Ле Пен доколку нејзината забрана остане во сила. Политичките аналитичари предупредуваат дека оваа судска одлука може да ја продлабочи поделбата во француското општество и да отвори прашања за влијанието на судството врз изборниот процес.

Одлуката против Ле Пен ја менува рамнотежата на силите во француската политика и отвора ново поглавје во трката за Елисејската палата, во која десницата сега ќе мора да најде нов симбол на своето движење.