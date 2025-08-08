Либан започнува целосно разоружување на Хезболах по барање од САД

0 SHARES Сподели Твитни

САД му доставија на Либан предлог за разоружување на Хезболах до крајот на годината, заедно со прекин на израелските воени операции во земјата и повлекување на израелските трупи од пет позиции во јужен Либан.Планот го поднесе претставникот на американскиот претседател Доналд Трамп за регионот на Блискиот Исток, Том Барак, и се дискутира на состанок на либанскиот владин кабинет.Либанскиот министер за информации Пол Моркос по состанокот на кабинетот изјави дека тие само ги одобриле целите на планот на Барак, но не го разгледале целосно.„Не навлегувавме во деталите или компонентите на американскиот предлог. Нашата дискусија и одлука беа ограничени на неговите цели“, рече Моркос.Целите на американскиот предлог би вклучувале постепено укинување на вооруженото присуство на недржавни актери, вклучувајќи го и Хезболах, распоредување либански сили во клучните гранични и внатрешни области, обезбедување повлекување на Израел од пет позиции, решавање на проблемот со затворениците преку индиректни преговори и трајно обележување на границите на Либан со Израел и Сирија.Портпаролот на Стејт департментот изјави дека САД ја поздравуваат одлуката на либанската влада да им додели задача на либанските вооружени сили да го стават оружјето на Хезболах под државна контрола.

