0 SHARES Сподели Твитни

Ливерпул има желба да вложи значителна сума за нов напаѓач во претстојното лето, што е поврзано и со продажбата на Дарвин Нуњез. Клубот планира да обнови нападот со околу 100 милиони евра, но тоа зависи од заминувањето на Нуњез. Уругвајскиот напаѓач е на излез од тимот, а Ливерпул се надева на добра понуда за него во блиска иднина.

Изминатата зима имаше заинтересираност од Саудиска Арабија за Нуњез, но договорот не се реализираше, иако клубот се надеваше на тоа. Слична понуда би била добредојдена во Ливерпул, бидејќи неговата иднина таму е неизвесна. Проблемите на Нуњез во Ливерпул станаа видливи по промашениот пенал против ПСЖ, што беше показател за неговите настапи во текот на сезоната.

Покрај засилувањето на шпицот, во последно време се споменува и Чави Симонс како потенцијална аквизиција за нападот. Холандскиот играч се истакна со своите настапи за Лајпциг и се проценува дека неговиот трансфер би чинел околу 80 милиони евра.

The post Ливерпул разгледува опции за нов напаѓач под одредени услови appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: