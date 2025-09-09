Лидерите на Европската зелена партија бараат од тројцата лидери на ЕУ јавно да го осудат Вучиќ по неговите навреди

Петте највисоки членови на Европската зелена партија денес побараа од лидерите на Европската унија „јавно да ги осудат личните навреди, заканите за кривично гонење, заплашувањето и кампањата за дезинформации“ од страна на претседателот на Србија, Александар Вучиќ, на сметка на европските политички претставници и демократските актери, но и да „ги бранат европските вредности и да покажат поддршка за граѓаните на Србија“, објавија српски медиуми.

Заедничкото писмо објавено на нејзиниот Твитер (X) профил од страна на копретседателката на Европските зелени, Вула Цеци, една од целите на вербалниот напад на Вучиќ што се случи ноќта на обемната полициска интервенција во Нови Сад на 5 септември, беше упатено до претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, претседателката на Европскиот парламент, Роберта Мецоли, и претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта.

Покрај јавната осуда на Вучиќ за „закани, заплашување и кампања за дезинформации“ против Вула Цеци и членот на Европските зелени во Европскиот парламент, Размус Нордквист, потписниците бараат од лидерите на ЕУ „внимателно и итно да ја следат ситуацијата во Србија, особено третманот на мирните демонстранти, опозициските партии и независните медиуми“, но и да „потврдат дека земјите кандидати (за членство во ЕУ) мора да ги почитуваат највисоките демократски стандарди, вклучително и слободата на изразување, слободата на собирање и заштитата на европските претставници кои се во посета на (Србија)“.

„Европската Унија не може да молчи пред авторитарната реторика, заплашувањето и дезинформациите. Љубезно ве покануваме да ги браните европските вредности, да покажете поддршка за граѓаните на Србија и да им пренесете дека ваквите закани се неприфатливи“, наведуваат потписниците на писмото.

Делегацијата на Европската зелена партија (ЕГП), која беше во Србија на покана на зелено-левичарскиот фронт, во саботата наутро ја напушти Србија по навредите и безбедносните закани од српското раководство.

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, ден претходно ги навреди политичарите кои се и претставници на Европскиот парламент.

Тие дојдоа на протестите во Нови Сад и ги поддржаа студентите. На прес-конференцијата, Вучиќ рече дека Србија е силна, сериозна и одговорна земја.

„Благодарен сум на претставниците на Европскиот парламент, од не знам која партија, некој „олош“ се собра тука, што ни покажаа каде им е местото и како треба да се бориме против нив. Среќен сум поради тоа, ќе се бориме за слободата на нашиот народ и земја затоа што немаме ништо поважно од тоа. А оние што дојдоа однадвор да ја уништат Србија, мора да знаат дека ќе им се спротивставиме повеќе од кога било. Тие секогаш биле попаметни и посилни од нас, не затоа што биле, туку затоа што имале посилна сила зад себе. На 15 септември ќе можете да ја видите силата на српската земја, а ако нè нападнат, ние ќе бидеме посилни од нив за прв пат во историјата“, рече Вучиќ, осврнувајќи се на воената парада што беше најавена за тој датум.

Во продолжение на своето обраќање, тој продолжи со сличен тон и упорно ги нарекуваше европретставниците „олош“.