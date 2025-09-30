Лидерите ширум светот го поддржаа мировниот план за Газа

Светските лидери го поздравија мировниот план за Газа што го презентираше американскиот претседател, Доналд Трамп. во Белата куќа, кој беше прифатен и од израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху.

Британскиот премиер, Кир Стармер, ги повика сите страни да ги здружат силите и да соработуваат со американската администрација за финализирање и спроведување на предложениот договор.

„Хамас сега треба да се согласи со планот и да ја заврши својата беда со положување на оружјето и ослободување на сите преостанати заложници“, напиша тој на платформата X.

Францускиот претседател, Емануел Макрон, рече дека палестинската исламистичка група Хамас нема друг избор освен веднаш да ги ослободи сите заложници и да се придржува до планот, додека се надева дека Израел ќе се ангажира конструктивно врз таа основа.

Јохан Вадефул, германскиот министер за надворешни работи, го опиша мировниот предлог на Трамп како „единствена можност“ што им носи надеж на стотици илјади луѓе кои страдаат во енклавата.

„Конечно, има надеж за Израелците и Палестинците дека оваа војна наскоро би можела да заврши“, рече Вадефул во Берлин, повикувајќи ги сите оние кои имаат влијание врз Хамас да извршат притисок врз него да дејствува.

Претседателката на Европскиот парламент, Роберта Мецола, го поздрави ангажманот на Трамп, велејќи дека тоа ќе го отвори патот за договор за „мир, стабилност и реконструкција во Газа“.

„Планот би можел да обезбеди безбедност за Израел, да им даде на Палестинците вистинска перспектива за нивните легитимни аспирации за самоопределување и државност и да понуди надеж за целиот регион. Ова е клучен момент што конечно би можел да го прекине меѓугенерацискиот циклус на крвопролевање“, напиша таа на X.

Турскиот претседател, Реџеп Таип Ердоган, ги пофали „напорите и лидерството“ на Трамп откако американскиот лидер ја обезбеди поддршката на Нетанјаху за мировниот предлог што го изнесоа САД.